ВСУ захватили в плен первого наемника из ЧВК «Газпрома» 4 26.04.2023, 14:30

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Он рассказал много интересного.

Появились свидетельства того, что в руки украинских военных попал первый наемник так называемого «добровольческого батальона» Поток, которым РФ пытается заткнуть свои дыры на фронте из-за нехватки кадровых военных, пишет New Voice.

Данное подразделение было сформировано из работников Газпрома, преимущественно обычных престарелых сторожей, и вошло в состав ЧВК «Редут», подконтрольного российскому министерству обороны.

Видео с раненым неудачником из Оренбургской области, попавшим в плен во время зачистки ВСУ позиций российских захватчиков под Бахмутом, было обнародовано в соцсетях.

По словам оккупанта, до отправки в Украину он работал в «Газпроме» «старшим охранником».

«Газпром» создал подразделение Поток. Поток передали ЧВК "Редут», — объяснил пленный во время допроса.

При этом он добавил, что, кроме «Потока», «Газпром» создал еще два подразделения — «Факел» и «Пламя», которые были переданы уже непосредственно минобороны РФ.

Что касается обстоятельств его сдачи в плен, то, как отмечает россиянин, сослуживцы его бросили во время эвакуации.

«Я находился на позиции. Начался минометный обстрел. Меня ранило. Попросил эвакуации. Меня перевязали… В семь часов вечера начали эвакуировать. Понесли двое. Пока несли, оставили меня на поле… Они ушли, но так и не вернулись больше за мной… Четыре дня ползал один по лесу, искал, куда можно выйти. И вот, пришел к вам», — рассказал он украинским защитникам.

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