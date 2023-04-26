Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпином 1 26.04.2023, 14:52

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Китай направит своего представителя с визитом в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Китая Си Цзиньпин в среду, 26 апреля, провели телефонные переговоры.

Как пишет «Обозреватель», об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

«Провел длительный содержательный телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Верю, что она, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений», – отметил глава украинского государства.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал факт переговоров в своем Telegram-канале. «Важный диалог», – написал он.

О беседе лидеров также сообщило Центральное телевидение Китая.

«Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским», – говорится в сообщении.

Китай направит своего представителя с визитом в Украину и в другие страны для консультаций по урегулированию, заявил Си Цзиньпин.

«Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса, и никто не выиграет ядерную войну», — сказал глава КНР.

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