Бабарико находится в хирургии Новополоцкой больницы
- 27.04.2023, 9:44
Политзаключенный был сильно избит.
В Новополоцкой центральной городской больнице подтвердили госпитализацию Виктора Бабарико, пишет телеграм-канал «Баста!».
«Бабарико находится в хирургии», - отметили там.
26 апреля появилась информация, что политзаключенного и бывшего кандидата в президенты Беларуси доставили в больницу с множественными телесными повреждениями. Бабарико был настолько сильно избит, что врачи сразу его даже не узнали, пока не увидели фамилию.