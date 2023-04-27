Бабарико находится в хирургии Новополоцкой больницы 27.04.2023, 9:44

Политзаключенный был сильно избит.

В Новополоцкой центральной городской больнице подтвердили госпитализацию Виктора Бабарико, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Бабарико находится в хирургии», - отметили там.

26 апреля появилась информация, что политзаключенного и бывшего кандидата в президенты Беларуси доставили в больницу с множественными телесными повреждениями. Бабарико был настолько сильно избит, что врачи сразу его даже не узнали, пока не увидели фамилию.

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