В Польше найдены остатки «воздушного военного объекта» 1 27.04.2023, 10:36

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Иллюстративное фото

Место происшествия осматривают военные эксперты.

Обломки лежали в лесу в нескольких километрах от Быдгоща (это город в центре Польши, довольно далеко расположенный от границ с Украиной). Об этом сообщил генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебра. Место происшествия осматривают военные эксперты и полиция.

Место происшествия находится под городом Быдгощ (160 км к югу от Гданьска), рядом с населенным пунктом Замость.

W okolicach miejscowości Zamość ok. 15 km od Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 27, 2023

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