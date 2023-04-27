В Польше найдены остатки «воздушного военного объекта»1
- 27.04.2023, 10:36
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Место происшествия осматривают военные эксперты.
Обломки лежали в лесу в нескольких километрах от Быдгоща (это город в центре Польши, довольно далеко расположенный от границ с Украиной). Об этом сообщил генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебра. Место происшествия осматривают военные эксперты и полиция.
Место происшествия находится под городом Быдгощ (160 км к югу от Гданьска), рядом с населенным пунктом Замость.
W okolicach miejscowości Zamość ok. 15 km od Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 27, 2023