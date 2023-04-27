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В Польше найдены остатки «воздушного военного объекта»

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  • 27.04.2023, 10:36
  • 2,536
В Польше найдены остатки «воздушного военного объекта»
Иллюстративное фото

Место происшествия осматривают военные эксперты.

Обломки лежали в лесу в нескольких километрах от Быдгоща (это город в центре Польши, довольно далеко расположенный от границ с Украиной). Об этом сообщил генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебра. Место происшествия осматривают военные эксперты и полиция.

Место происшествия находится под городом Быдгощ (160 км к югу от Гданьска), рядом с населенным пунктом Замость.

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