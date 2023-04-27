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Нейросеть назвала 10 самых востребованных профессий будущего

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  • 27.04.2023, 10:58
  • 1,362
Нейросеть назвала 10 самых востребованных профессий будущего

Одна из них — биотехнолог.

Нейросеть ChatGPT назвала десять самых перспективных профессий будущего. Результаты эксперимента были опубликованы в технологическом издании NN.

Так, на первом месте оказалась профессия инженера-программиста искусственного интеллекта. Эта работа предусматривает разработку алгоритмов, систем машинного обучения и ИИ, обучение и оптимизацию моделей.

Профессия робототехника заняла вторую позицию. Робототехнику предстоит разрабатывать и проектировать роботов, интегрировать их в производственные процессы, проводить их диагностику и ремонт.

Третье место закрепилось за профессией специалиста по кибербезопасности. Эксперту необходимо защищать компьютерные системы и сети, проводить анализ рисков и уязвимостей, а также разрабатывать меры по усилению безопасности.

В топ также попали следующие профессии: биотехнолог, разработчик виртуальной и дополненной реальности, блокчейн-инженер, инженер устойчивости энергетики, специалист по генной терапии и генному редактированию, дата-аналитик, инженер-программист IoT (интернета вещей).

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