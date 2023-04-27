Bild: Упавший под Москвой дрон должен был убить Путина 27.04.2023, 11:08

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Беспилотник нес на себе 17 килограммов взрывчатки.

Недавно найденный в Московской области упавший беспилотник может быть связан с попыткой покушения Путина.

«17 килограммов взрывчатки должны были убить Путина», — пишет немецкое издание Bild.

В материале уточняется, что беспилотник UJ-22 мог вылететь из Украины в воскресенье днем, а возле Москвы он упал в понедельник.

«Это самый современный украинский беспилотник средней дальности с дальностью полета до 800 километров. Его предназначение: недавно построенный индустриальный парк под Москвой – в 500 километрах от Украины», — пишут немецкие журналисты.

Отмечается, что место крушения находится примерно в 20 километрах к востоку от индустриального парка Руднево, где намерены производить беспилотники.

Авторы статьи сообщили, что беспилотник нес на себе 30 взрывных блоков С4 общим весом 17 килограммов.

«Заряды взрывчатого вещества M112 используются, в частности, армией США и канадскими вооруженными силами», — говорится в материале.

При этом приводится мнение украинского политолога Юрия Романенко, который, связывает ситуацию с падением дрона в Подмосковье с попыткой устранения диктатора РФ.

Он напомнил о том, что Путин собирался в понедельник посетить «Руднево» (как раз в этот день нашли упавший беспилотник под Ногинском).

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