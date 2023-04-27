На границу с Украиной отправят больше белорусских пограничников

На границу с Украиной отправят больше белорусских пограничников4
- 27.04.2023, 12:23
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Идет закупка нового вооружения.
Беларусь планирует увеличить численность некоторых подразделений на южной границе. Об этом сообщил БелТА заместитель председателя Государственного пограничного комитета Игорь Печень.
— Идет дальнейшее совершенствование и оснащение военнослужащих. Мы также планируем увеличение численности некоторых подразделений, закупку нового вооружения, — заявил Печень.
Отметим, что протяженность белорусско-украинской границы — свыше 1080 км.