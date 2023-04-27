Правозащитники: Виктора Бабарико недавно поместили в ПКТ

Правозащитники: Виктора Бабарико недавно поместили в ПКТ3
- 27.04.2023, 13:23
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Зимой долгое время политзаключенный провел в ШИЗО.
Правозащитники получили информацию, что политзаключенного и экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико был помещен в помещение камерного типа (ПКТ). Когда точно это произошло - неизвестно. Также сообщается, что долгое время зимой Бабарико провел в ШИЗО.
Помещение камерного типа - это специальная камера, куда переводят заключенных в качестве взыскания за «злостные нарушения» установленного порядка колонии. Там они имеют право отовариваться в тюремном магазине на одну базовую величину в месяц, получать одну бандероль в течение шести месяцев и иметь ежедневную прогулку продолжительностью 30 минут и ходить на работу.
Напомним, сегодня стало известно, что Виктор Бабарико был госпитализирован в ночь с 24 на 25 апреля — сейчас он находится в хирургическом отделении больницы Новополоцка. По информации его штаба, несколько месяцев от Бабарико не поступала письменная корреспонденция, последнее время он находился в ШИЗО.