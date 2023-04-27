Александр Кабанов: Против Бабарико могли организовать провокацию 6 27.04.2023, 14:24

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Александр Кабанов

Фото: «Радыё Свабода»

Бывший политзаключенный рассказал об условиях в ИК-1 Новополоцка.

Политзаключенный Виктор Бабарико госпитализирован. Об этом сообщил 27 апреля штаб политика. Экс-банкир сейчас находится в хирургии Новополоцкой центральной больницы.

По неподтвержденным данным, его могли избить.

Что могло произойти с Бабарико? Сайт Charter97.org поговорил с бывшим политзаключенным Александром Кабановым, который также сидел в ИК-1 Новополоцка.

— «Единица» — это самый жесткий лагерь, туда отвозят людей именно для наказания. В лагере такой лозунг, можно его даже повесить на ворота колонии: «Зек — не человек, зек должен страдать». Администрация этого не скрывает. Когда пытаешься отстаивать права, то они смеются и говорят: «Ты что, не понял, куда попал? Зек должен страдать». Такое на каждом шагу.

Что именно случилось с Бабарико — я не знаю. Но в лагере довольно распространенная практика избивать и создавать ужасные условия. Когда я узнал, что он два месяца просидел зимой в ШИЗО — был в шоке, это очень сложно выдержать. Если в камере есть отопление, то окна и вентиляция открыты. Понятно, что там нет ни матраса, ни подушки. Условия создают максимально жесткие. Два месяца, это, конечно, жесть.

Могу сказать точно, что из лагеря вывозят только в экстренных случаях. В ИК-1 есть медсанчасть, все стараются решать там, чтобы не было привлечения внимания.

Что могло произойти — есть несколько вариантов. Избить Бабарико могли не сотрудники, они обучены тому, чтобы бить без следов. Могут избить только в случае того, если человек начинает отмахиваться. Тогда в ход идет все. Были и такие случаи, ведь любому терпению может прийти конец, зек может не выдержать. Думаю, что вряд ли это могло произойти с Бабарико.

Сотрудники администрации больше используют другие методы — нет синяков и ссадин. Тем более, что я точно знаю, что не так давно одного сотрудника задержали за избиения. Человек выходил на свободу или его родственники добились, чтобы сняли побои, в итоге такой Петров Игорь Александрович, старший лейтенант, арестован и сидит под следствием.

Бабарико сидел в ПКТ. Возможно, там был какой-то «межкамерный конфликт», который провоцируют сотрудники администрации. Они могут в одной камере закрыть конфликтных и невменяемых людей, которым нельзя ничего сказать. Скажешь слово — он кипит и начинается конфликт. Таких людей стараются держать отдельно, но для того, чтобы что-то спровоцировать, могут собрать в кучку и закидывают в камеру.

Мое предположение такое: собрали определенных людей и забросили к Бабарико в камеру. Потому что когда я сидел, то никаких конфликтов у него с зеками не было. Не скажу, что очень уважительно к нему относятся, не как к авторитету, но конфликтов у него не было.

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