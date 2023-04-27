«Зеленский проинформировал Си перед началом наступления» 27.04.2023, 15:20

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Что стоит за разговором президента Украины и главы КНР.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел разговор с главой Китая Си Цзиньпином в среду, 26 апреля.

Что может означать этот разговор? Сайт Charter97.org спросил у словацкого политолога, президента Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григория Месежникова.

— Как я вчера узнал из СМИ, не знаю, насколько это достоверная информация, звонок был по инициативе Зеленского. Если это на самом деле так, то это определенным образом показывает, что Украина сделала определенный шаг навстречу Пекину. С начала полномасштабного вторжения прошло уже больше года, Си Цзиньпин за это время даже в Москве побывал, но с Украиной не общался. По сути дела, Китай политически поддержал Россию, есть информация, что он даже помогает Москве обходить санкции.

В этой ситуации Зеленскому, наверное, было важно донести до сведения Китая, что Украина придерживается всех тех позиций, которые до сих пор занимала, то есть полный суверенитет, территориальная целостность и вывод российских войск. Судя по всему, перед наступлением он хотел проинформировать китайского лидера, что Украина всерьез намеревается заняться вопросом полного освобождения своих территорий.

Я думаю, что для Китая было полезно узнать, что Украина не считает нынешний статус-кво возможным для какого-то замораживания. Но у нас нет полной информации о содержании разговора Си и Зеленского. Насколько я знаю из СМИ, там обсуждалась помимо прочего зерновая сделка. Вроде бы Пекин в этом вопросе проявил понимание позиций Киева. Но что касается сообщений из самого Китая, трудно судить, изменилась ли его позиция. Я думаю, что он продолжает однозначно стоять на стороне России. Отсюда следует, что Пекин не может быть никаким посредником, учитывая его поддержку РФ на политическом и дипломатическом уровне.

— Спецпредставителем Китая в Украине будет экс-посол в РФ. О чем это говорит?

— Это тоже определенный сигнал. Само по себе это еще не означает, что Китай будет давить на Украину посредством своего бывшего посла в России. Китай обычно пытается все систематизировать, возможно поэтому выбрал человека, который хорошо знаком с Россией. Но я считаю, что этого недостаточно для того чтобы представлять страну в Украине. Было бы неплохо, если бы послом был человек, который знает Украину, украинскую нацию, культуру и прочее. Наверняка в Китае есть такие специалисты. Но что можно ожидать от диктаторского режима, тоталитарной державы, которая в принципе по своим основным характеристикам схожа с российским режимом?

— В разговоре Си снова упомянул о «ядерной войне». Почему Китай так трепетно относится к теме ядерного оружия?

— В этом отношении Китай не заинтересован в распространении ядерного оружия, потому что по соседству могут начаться неконтролируемые процессы. Взять ту же Северную Корею, для Китая это головная боль, хотя именно благодаря Китаю Северная Корея вообще выживает как государство. Но то, что там есть ядерное оружие, для Пекина, конечно, неприятный факт. Плюс Южная Корея имеет хорошо развитые ядерные технологии. Тайвань, на который Китай претендует, это тоже страна, которая развивает ядерные технологии. В этом отношении позиция Китая весьма осторожна.

Использование ядерного оружия Россией подорвало бы авторитет самого Китая, Сейчас имеет хождение такой нарратив (и я с ним согласен), что Россия подпадает под вассальную зависимость от Китая по многим вопросам. Сама Россия этого особо и не скрывает. В пропагандистских шоу они российские деятели постоянно говорят: «Вот, мы союзники с Китаем, мы составляем большинство населения земного шара, в том числе вместе с ним». Конечно, если вассал или страна, которая находится в состоянии вассальной зависимости от Китая во многих областях, вдруг воспользуется ядерным оружием, то для сюзерена, страны, которая доминирует в отношениях, это будет не очень хороший сигнал о способности этой державы держать на поводке своего вассала.

— Может ли Китай помешать разместить на территории Беларуси ядерное оружие?

— Я вообще не уверен, что у Китая есть такая амбиция. Россия, наверное, каким-то образом Китай проинформировала об этом. Хотя мы знаем, что во время визита Си Цзиньпина был подписан меморандум, в котором стороны подтвердили принцип нераспространения ядерного оружия, даже про неразмещение там было, если я не ошибаюсь. Во всяком случае, я не вижу каких-то сигналов, которые бы свидетельствовали о том, что Китай каким-то образом препятствовал бы России это сделать.

Понятно, что с точки зрения общей безопасности было бы хорошо, если бы Китай своего вассала немного приструнил. Но у Путина есть аргумент, что это внутреннее дело «союзного государства», он постоянно этим пользуется, что у России и Беларуси общая политика безопасности и обороны. . Так что Китай, наверное, в этот процесс не будет прямо вмешиваться.

Плюс к этому вы наверняка зарегистрировали высказывания китайского посла во Франции, которые касались вообще всех постсоветских государств. И в случае с Беларусью поддержка этой химеры «союзного государства», которую Путин постоянно развивает, со стороны Китая очевидна, он по сути дела, с этим согласен, и поддерживает такой подход.

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