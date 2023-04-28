Международные правозащитники начинают кампанию в поддержку Николая Статкевича 28.04.2023, 11:32

Николай Статкевич

Вы можете поддержать лидера белорусской оппозиции.

С середины февраля родственникам политзаключенного и лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича ничего не известно о его судьбе. Это вызывает серьезные опасения у немецко-швейцарского правозащитного центра Libereco. Международные правозащитники начинают кампанию в поддержку политзаключенного.

«Мы призываем белорусский режим и администрацию тюрьмы:

— немедленно разрешить Николаю Статкевичу контакт с семьей, а также незамедлительно прекратить любые репрессии и наказания в его отношении, обеспечить ему связь с внешним миром;

— оказать медицинскую помощь при необходимости;

— немедленно освободить Николая Статкевича и всех политзаключенных Беларуси.

Libereco запускает кампанию по рассылке писем. Мы хотим показать белорусским властям, что за ними пристально следят на международном уровне», — сообщили правозащитники.

Правозащитники начинают кампанию по рассылке писем к 1 мая, Международному дню рабочего движения.

«Напишите письмо политзаключенному и покажите руководству тюрьмы, что множество людей поддерживают и думают о Николае!» — призывает Libereco.

Как написать письмо?

Адрес для писем: Николай Статкевич, ПК №13 ул. Советская 205, Индекс: 211791, Глубокое, Республика Беларусь.

Отправьте письмо по почте Николаю и в Libereco в формате PDF. К сожалению, администрация тюрьмы может не передать письмо адресату. Это вполне возможно. Правозащитники будут признательны, если вы отправите им копию вашего письма (email: belarus@libereco.org).

«Мы отправим все письма семье Николая Статкевича. Они смогут рассказать ему о ваших письмах при встрече», — объясняет Libereco.

Вы также можете сфотографировать свою открытку или письмо Николаю Статкевичу и поделиться в Facebook, Instagram или Twitter: используйте хэштеги #WeStandBYyou и #FreeMikalai и отметьте @LiberecoPHR.

Напомним, лидер белорусской оппозиции находится в информационной блокаде почти 80 дней. От Николая Статкевича не приходят письма, к нему не пускают адвокатов.

Николай Статкевич был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в «организации массовых беспорядков» (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

С начала июля 2022 года — с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии — у него было 23 взыскания. Как минимум 9 раз он попадал в ШИЗО — на сроки от 7 до 10 дней. Новый год политзаключенный встретил в ШИЗО.

Николай Статкевич содержится в колонии в максимально жестких условиях: политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич дважды переболел COVID-19.

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