Международные правозащитники начинают кампанию в поддержку Николая Статкевича
- 28.04.2023, 11:32
Вы можете поддержать лидера белорусской оппозиции.
С середины февраля родственникам политзаключенного и лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича ничего не известно о его судьбе. Это вызывает серьезные опасения у немецко-швейцарского правозащитного центра Libereco. Международные правозащитники начинают кампанию в поддержку политзаключенного.
«Мы призываем белорусский режим и администрацию тюрьмы:
— немедленно разрешить Николаю Статкевичу контакт с семьей, а также незамедлительно прекратить любые репрессии и наказания в его отношении, обеспечить ему связь с внешним миром;
— оказать медицинскую помощь при необходимости;
— немедленно освободить Николая Статкевича и всех политзаключенных Беларуси.
Libereco запускает кампанию по рассылке писем. Мы хотим показать белорусским властям, что за ними пристально следят на международном уровне», — сообщили правозащитники.
Правозащитники начинают кампанию по рассылке писем к 1 мая, Международному дню рабочего движения.
«Напишите письмо политзаключенному и покажите руководству тюрьмы, что множество людей поддерживают и думают о Николае!» — призывает Libereco.
Как написать письмо?
Адрес для писем: Николай Статкевич, ПК №13 ул. Советская 205, Индекс: 211791, Глубокое, Республика Беларусь.
Отправьте письмо по почте Николаю и в Libereco в формате PDF. К сожалению, администрация тюрьмы может не передать письмо адресату. Это вполне возможно. Правозащитники будут признательны, если вы отправите им копию вашего письма (email: belarus@libereco.org).
«Мы отправим все письма семье Николая Статкевича. Они смогут рассказать ему о ваших письмах при встрече», — объясняет Libereco.
Вы также можете сфотографировать свою открытку или письмо Николаю Статкевичу и поделиться в Facebook, Instagram или Twitter: используйте хэштеги #WeStandBYyou и #FreeMikalai и отметьте @LiberecoPHR.
Напомним, лидер белорусской оппозиции находится в информационной блокаде почти 80 дней. От Николая Статкевича не приходят письма, к нему не пускают адвокатов.
Николай Статкевич был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в «организации массовых беспорядков» (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).
С начала июля 2022 года — с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии — у него было 23 взыскания. Как минимум 9 раз он попадал в ШИЗО — на сроки от 7 до 10 дней. Новый год политзаключенный встретил в ШИЗО.
Николай Статкевич содержится в колонии в максимально жестких условиях: политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич дважды переболел COVID-19.