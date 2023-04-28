«Приорбанк» будет брать 750 рублей в месяц за обслуживание некоторых счетов 3 28.04.2023, 12:45

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Кого коснется нововведение.

C 1 июня по текущим счетам (в том числе с выпуском карточки) физлиц с остатками 50 тысяч долларов или евро «Приорбанк» вводит ежемесячную плату за обслуживание — 750 белорусских рублей. Такая информация появилась на сайте банка.

Как это работает?

Если на последний рабочий день месяца остаток по счету составляет 50 тыс. долларов/евро и более, то банк удерживает 750 рублей по курсу Нацбанка на момент оплаты.

Также в банке сообщили, что с 1 июня физлицам здесь можно будет открыть счета в других валютах: злотых (PLN), фунтах стерлингов (GBP), шведских кронах (SEK), швейцарских франках (CHF), китайских юанях (CNY), тенге (KZT).

За открытие такого счета возьмут 100 рублей.

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