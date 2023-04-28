Мнение: Лукашенко не выплывет 3 28.04.2023, 12:46

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Старый трюк уже не удастся повторить.

Telegram-канал «Политонелогия» считает, что у Лукашенко не получится его «старый трюк» с возвращением отношений с Западом:

— Потенциально война «оттянула», на мой взгляд, «конец», некую драматургическую логику, когда стало ясно всем: Лукашенко не выплывет, как в 2010. Для Москвы он все еще «так себе актив». Для Европы он недоговороспособный. Для Украины — он все же вынужденная ставка. Был таковой до войны, остается и сейчас. И зависимость Лукашенко от Путина именно из-за украинского конфликта не сильно экстраполируется на зависимость между странами. Беларусь сегодня субъектна настолько, насколько субъектно ее представительство в мире. Это хорошая новость. Однако, я боюсь, с окончанием (надеюсь не с заморозкой) войны все только начнется.

Я слушал, как вертится АГЛ во время послания своего четырехчасового. Ему отчаянно нужна Европа — ненавистный западный мир. Ему уже не найти легитимности, но субъектность пока получается находить лишь на встречах с российским губернатором Бегловым.

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