В Украине военкомов из тыла отправят на фронт 6 28.04.2023, 14:33

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Их места займут военные, получившие ранения.

Военкомов в Украине будут отправлять на фронт. Их место займут военные, получившие ранения в ходе военных действий. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

— Есть одна из рекомендаций президента Украины Владимира Зеленского Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины генералу Валерию Залужному: подавляющее большинство военкомов, давно сидящих на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт. А на их место направлять раненых военнослужащих героев, которые знают, как правильно проводить работу по продолжению мобилизационных мероприятий, — сообщил Резников.

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