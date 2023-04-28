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В Украине военкомов из тыла отправят на фронт

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  • 28.04.2023, 14:33
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В Украине военкомов из тыла отправят на фронт

Их места займут военные, получившие ранения.

Военкомов в Украине будут отправлять на фронт. Их место займут военные, получившие ранения в ходе военных действий. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

— Есть одна из рекомендаций президента Украины Владимира Зеленского Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины генералу Валерию Залужному: подавляющее большинство военкомов, давно сидящих на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт. А на их место направлять раненых военнослужащих героев, которые знают, как правильно проводить работу по продолжению мобилизационных мероприятий, — сообщил Резников.

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