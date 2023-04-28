Водители общественного транспорта в Вильнюсе зарабатывают 2121 евро 2 28.04.2023, 15:09

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Это мотивирует их работать качественно.

В первом квартале этого года компания Vilniaus viešasis transportas (Вильнюсский Общественный Транспорт (ВОТ) выделила на заработную плату водителей почти 8 млн евро. Средняя заработная плата с дополнительными бонусами до вычета налогов составила 2121 евро, что является самой высокой средней заработной платой среди перевозчиков общественного транспорта в Вильнюсе, сообщает delfi.lt.

- Для нас важно, чтобы получаемая зарплата мотивировала не только финансово, но и стимулировала работать качественно, — говорит генеральный директор ВОТ Дарюс Алекнавичюс.

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