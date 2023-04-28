Дочери Путина рекордно обогатились за год войны против Украины 6 28.04.2023, 16:54

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Компании Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой заработали за прошлый год более $15 миллионов.

Фирмы дочерей российского диктатора Путина заработали рекордные в военный год суммы. Прибыль компаний превысила 1 млрд российских рублей. Об этом сообщает российский Telegram-канал «Можем объяснить», проанализировавший их финансовую отчетность.

Как сообщается, компании Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой заработали за 2022 год более 1,2 млрд рублей.

До начала полномасштабного вторжения фирмы дочерей Путина не имели такой прибыли. Так больше всего средств заработала Мария Воронцова, чья фирма «Номеко» в 2022 году принесла 855 млн рублей. Компания специализируется на проектах ядерной медицины.

Как сообщается, когда Воронцова стала одним из пяти соучредителей «Номеко», у некогда убыточной компании дела резко пошли вверх. Кроме того, в прошлом году компания выкупила клиники «СОГАЗ Медицина», в которых лечат наемников ЧВК «Вагнер». Еще 7 млн рублей заработала фирма «Номеко Управление».

В свою очередь, компании Екатерины Тихоновой заработали более 290 млн российских рублей. Больше всего дочери Путина принес фонд «Национальное Интеллектуальное развитие» (НИР) — 265 млн, что почти вдвое больше, чем в мирном 2021 году.

Тихонова является гендиректором фонда, работающего при МГУ. Фонд проводит исследования в области нефтедобычи, геологии, биотехнологий и химии. Среди его партнеров – Роснефть, Газпром и Ростех. С 2019 года прибыль НИР выросла в пять раз. Еще 26 млн рублей принесли Тихоновой дочерние компании НИР.

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