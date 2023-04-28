Четыре позиции отменяются: Лукашенко внезапно переобулся 28.04.2023, 19:05

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Диктатор заявил, что «никто не собирается нападать на Беларусь».

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил жителям Гомельской области об отсутствии военной угрозы для страны.

Лукашенко, помогающий России убивать украинцев, сыграл роль «голубя мира». Массовка играла роль холопов, которые за все благодарили диктатора, и «умоляли» остаться еще на несколько сроков. Лукашенко в ответ снова вспомнил о бунтах, которые могут начаться в стране.

«Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: «Александр Григорьевич, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются», - цитирует пресс-служба Лукашенко.

Как сообщал Charter97.org, ранее Лукашенко рассказывал, откуда на Беларусь «готовилось нападение» и показывал «четыре позиции». Также диктатор вместе с пропагандистами, чиновниками и силовиками регулярно заявлял о нападении на Беларусь НАТО, Польши и Украины.

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