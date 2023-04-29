Зеленский о контрнаступлении: Нам удастся отразить силы России и вернуть Крым 4 29.04.2023, 10:22

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Российские войска с каждым днем теряют мотивацию.

Украина планирует контрнаступление и верит, что во время него ей удастся отразить силы России, а также вернуть Крымский полуостров под свой контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Yle.

В то же время, он отметил, что успех Украины в значительной степени зависит от продолжения поставок сбоя западными партнерами.

«Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение», - заявил Зеленский.

Он также сказал, что российские войска с каждым днем теряют мотивацию.

«Они (россияне - ред.) боятся нас, а также последствий, если они отступят», - говорит президент.

В свою очередь глава государства не стал разглашать никаких подробностей или графика контрнаступления. Но, как отмечает Yle, согласно предварительным заявлениям ряда человек, он запланирован на конец весны или начало лета.

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