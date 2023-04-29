ВСУ ударили из HIMARS по зданию с российскими офицерами 29.04.2023, 11:12

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Видео последствий.

Оккупант Владикавказского гарнизона 58 армии РФ приходит в себя после прилета ракеты HIMARS в здание с офицерами.

В российских телеграм-каналах активно распространяется видео, на котором зафиксировано, как оккупант Владикавказского гарнизона 58 армии РФ приходит в себя после прилета ракеты HIMARS в здание с офицерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как этот захватчик оказался на крыше здания после удара – неизвестно, но он сильно шокирован. По сообщениям оккупантов, это произошло в 20 км от линии боевого столкновения.

«Две попавшие в само здание ракеты пробили крышу и взорвались между первым и вторым этажами, полностью в той части разрушили их, сложив бетонные перекрытия. <…> При этом одна из ракет уже после взрыва по инерции пробила еще одну бетонную плиту в подвал, в центре помещения, где находились в этот момент три офицера, и бетонный пол самого подвала, разлетелся, посек осколками корпуса пространство, разбил стены, но практически не задел людей, находившихся в разных местах комнаты», - сообщил российский офицер Олег Марзоев.

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