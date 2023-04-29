Пионтковский рассказал, когда взлетит на воздух политическая система путинизма 3 29.04.2023, 22:36

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Генерал Залужный планирует внедрить в жизнь свою задумку.

Известный журналист Андрей Пионтковский в интервью для «Фабрики новин» предположил, что Залужный планирует внедрить в жизнь свою задумку, которую он уже однажды изложил, перечисляя виды вооружения необходимые для проведения контрнаступления ВСУ.

Политолог считает, что именно на юге Украины начнется движение украинских войск, которые сперва освободят Мелитополь, уничтожат Крымский мост и все это приведет к падению путинского режима в РФ.

Российский журналист, проживающий в эмиграции, объяснил, как скорее всего, будет происходить контрнаступление ВСУ: «План наступления — не секрет. Генерал Залужный изложил его еще полгода назад в своем знаменитом интервью журналу The Economist, когда он сказал, что стоит в 84-х километрах от Мелитополя. Значит надо взять этот город, выйти к побережью, уничтожить Крымский мост и после этого будет изолирована вся крымская группировка и ключевые объекты инфраструктуры, которые уже сегодня беспощадно уничтожают ударами беспилотников. Что будет, когда туда выйдут HIMARSы с дальнобойными ракетами?».

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