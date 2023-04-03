Баром, где взорвали пропагандиста Татарского, управлял бывший зять Пригожина 1 3.04.2023, 10:34

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Он находится всего в полутора километрах от бывшей квартиры Путина.

Telegram-канал «Можем объяснить» узнал подробности о петербургском кафе Street Food Bar №1 и его хозяевах — там при взрыве погиб «военкор» Владлен Татарский. Подозреваемые в убийстве до сих пор не задержаны. После взрыва на «Яндекс.Картах» появилось объявление, что ресторан «больше не работает». Это может быть его второе перепрофилирование за 6 лет.

Помещением кафе с 2010 года владеет компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Учредителем и директором этой компании является Евгений Пригожин. Ранее там находился его ресторан «Русский китч», но в 2016 году владелец «ЧВК Вагнера» принял решение закрыть заведение. При этом структуры Пригожина сначала отрицали связь с новыми владельцами. Сам он накануне сказал, что передал кафе патриотическому движению «Кибер фронт Z».

Одним из владельцев и управляющим бара был Александр Скляров. «Росбалт» рассказывал, что мужчина с такими данными ездит на автомобиле дочери Евгения Пригожина и регулярно нарушает ПДД. Как выяснил МО, Скляров — бывший муж Полины Пригожиной. Об этом каналу сообщил источник, знакомый с семьей «повара Путина». По его данным, несколько лет назад пара развелась со скандалом, после чего Скляров перестал быть управляющим пригожинского ресторана.

Street Food Bar №1 вызывал раздражение среди местных жителей, которые жаловались на шум и нарушение санитарных норм. В ресторан приходили с проверками, в итоге сотрудники Роспотребнадзора нашли там серьезные нарушения. Например, в цехах и многих помещениях в принципе не было вентиляции, а шум и музыка превышали допустимые нормы. За это бар оштрафовали на 32 тыс. Российских рублей.

Взорванный ресторан находится всего в полутора километрах от бывшей квартиры Путина — на 2-й линии Васильевского острова, 17. Сейчас ее собственником является экс-жена российского президента — Людмила Очеретная. В выписке ее фамилия скрыта наименованием «физическое лицо».

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