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В России задержана подозреваемая в убийстве Татарского

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  • 3.04.2023, 11:29
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В России задержана подозреваемая в убийстве Татарского

Сегодня утром ее объявили в розыск.

В России задержана Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве пропагандиста Владлена Татарского (Максима Фомина) . Об этом сообщили в российском Следкоме.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — говорится в сообщении.

Сегодня утром Трепова была объявлена в розыск. Ее данные появились в системе МВД РФ.

Как писал сайт Charter97.org, в Петербурге произошел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер российского пропагандиста, уроженца Донецка Татарского. Пропагандист погиб. По данным СМИ, бомба находилась в статуэтке, которую подарили Татарскому.

Известно, что раньше кафе принадлежало главарю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину. Здесь в выходные собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».

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