В Беларуси заморозили средства украинского совладельца Гомельского ВСЗ 3.04.2023, 12:02

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Речь идет про сотни тысяч белорусских рублей.

ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод» снова выплачивает дивиденды своим акционерам. Однако крупный украинский акционер своих средств пока не получит, пишет «Флагшток».

21 марта собрание акционеров ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод» приняло решение выплатить дивиденды по итогам четвертого квартала 2022 года. Данное решение опубликовано на Едином портале финансового рынка Республики Беларусь. Это свидетельствует о том, что после перерыва предприятие вновь вернулось к прибыльной работе.

Из пресс-релиза Гомельского ВСЗ следует, что дивиденды, причитающиеся ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (город Кременчуг, Украина), выплачиваться не будут. Средства были заморожены в связи с Постановлением Национального банка Украины «О работе банковской системы в период введения военного положения», которое, в частности, запрещает проведение транзакций с белорусскими рублями и операции с юридическими лицами Республики Беларусь. В результате дивиденды, начисленные Крюковскому вагоностроительному заводу за период с 4 квартала 2021 года по 4 квартал 2022 года, были заморожены до урегулировании ситуации.

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» владеет 15% акций ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод». Сумма начисленных, но не выплаченных дивидендов в связи началом широкомасштабного вторжения российских войск в Украину, составляет около 220 тысяч BYN (87 тысяч USD по курсу Нацбанка РБ на сегодняшний день).

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