Пророссийский поп ударил по голове 10-летнего мальчика с флагом Украины

Пророссийский поп ударил по голове 10-летнего мальчика с флагом Украины2
- 3.04.2023, 13:27
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Инцидент произошел в Житомирской области.
В Житомирской области произошел инцидент с участием священника Украинской православной церкви Московского патриархата. Как утверждают очевидцы, пророссийский поп ударил по голове 10-летнего мальчика, а еще одного ребенка – толкнул.
Соответствующее видео опубликовало издание «НВ».
По данным журналистов, произошедшее произошло в городе Иршанск, Житомирской области. На обнародованных кадрах видна толпа, собравшаяся вокруг московских попов. В толпе были дети. В частности, виден мальчик, стоящий с флагом Украины в руках. У священника произошла словесная перепалка с женщиной, после чего камера начала сильно трястись. Следующие кадры – мальчик с флагом уже держится за голову.