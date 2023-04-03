Пророссийский поп ударил по голове 10-летнего мальчика с флагом Украины 2 3.04.2023, 13:27

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Инцидент произошел в Житомирской области.

В Житомирской области произошел инцидент с участием священника Украинской православной церкви Московского патриархата. Как утверждают очевидцы, пророссийский поп ударил по голове 10-летнего мальчика, а еще одного ребенка – толкнул.

Соответствующее видео опубликовало издание «НВ».

По данным журналистов, произошедшее произошло в городе Иршанск, Житомирской области. На обнародованных кадрах видна толпа, собравшаяся вокруг московских попов. В толпе были дети. В частности, виден мальчик, стоящий с флагом Украины в руках. У священника произошла словесная перепалка с женщиной, после чего камера начала сильно трястись. Следующие кадры – мальчик с флагом уже держится за голову.

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