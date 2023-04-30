Умер известный российский модельер Вячеслав Зайцев 30.04.2023, 20:11

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Ему было 85 лет.

Российский модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в Москве, пишет телеграм-канал Mash. По данным издания, днем его доставили в Щелковскую больницу с кровотечением в желудке. В этом же районе находится его дача.

После Компьютерной томографии Зайцева отправили в реанимацию. Позже, в районе 18.00, он умер.

Вячеслав Зайцев, советский и российский художник-модельер, народный художник РФ, 2 марта отметил 85 летие. Он стал первым советским и российским модельером, который показал свои модели на неделе высокой моды в Париже, а в 1989 году в Токио выиграл саммит «Пять лучших модельеров мира».

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