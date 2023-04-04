Подрыв Татарского: российская пропаганда дошла до абсурда 3 4.04.2023, 14:03

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В истерике пропагандисты начали обвинять друг друга.

Убийство «военкора» Владлена Татарского (Максима Фомина) вызвало бурную реакцию среди российских пропагандистов и Z-каналов — в традиционном поиске предателей и виноватых воспеватели войны переругались между собой и обвинили силовиков в некомпетентности, пишет The Insider.

Маргарита Симоньян, как обычно, задалась вопросом (на этот раз более развернуто, чем «И?»). «Ну, что? Забудем? Простим?» — написала она в соцсетях. Ответил ей российский пропагандист

Андрей Медведев, известный многим по истории с «другом-опером». Медведев заявил, что «народ не забудет и не простит», чего не скажешь про «ответственных лиц». Фактически Медведев обрушился с критикой на силовиков и их руководство, которые недостаточно, по его мнению, активно репрессируют население.

Например, бывшего боевика «ЛНР», а ныне автора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина. Им должны «заняться», по мнению Медведева, из-за критики армии и властей.

«У нас есть блогеры, которые каждый день пишут о том, какая у нас армия уродская и страна заодно. У одного такого гражданина блогера допуск к гостайне, на секундочку. И что? И ничего. Нормально себя ощущает», — написал пропагандист. Z-канал «Повернутые на Z-войне» тоже обвиняет силовиков и Куршина в том, что в центре Петербурга произошел взрыв.

«Чтобы вы понимали, кто такой Андрей Куршин. Это автор приведенного на скриншотах ТГ-канала, который живет в Москве. В своем канале он на постоянной основе обвиняет русскую армию в военных преступлениях, призывает к свержению власти и так далее. <...> У нас правоохранительным органам абсолютно наплевать на деятельность этого гражданина. С таким халатным отношением сотрудников полиции и ФСБ к своим прямым обязанностям не нужно потом удивляться, что ГУР МО Украины с легкостью устраивает теракты в Санкт-Петербурге».

Z-каналы обрушились с критикой также на московского блогера Андрея Морозова («Бойцовый Кот Мурз» в LiveJournal). Морозов с 2014 года служит в «народной милиции ЛНР» (14-й батальон территориальной обороны «Призрак»), где обслуживает дроны и системы связи.

Блогер написал, что жалеет о смерти Владлена Татарского, так как хотел «при случае крепко пожать ему горло» за слова о гибели батальона Морозова из-за отсутствия связи. Блогер пишет, что это ложь и связь была, а также называет Татарского «медиа-проституткой», который говорит то, что нужно «покупателю». Последними Татарского, по словам Мурза, «приобрела» ЧВК.

«Татарский не был «на нашей стороне», он был на своей стороне, был обычным наемником, де-факто — медиа-проституткой. Надо было для карьеры — братался с укропами в телеэфире, в то время как здесь шли ожесточенные «перемирия», надо было для карьеры — орал: ”Укропы — п…сы!» Надо было (несколько ранее, в период «восхождения к славе») — был «любимой женой» медийщиков 2-го АК НМ ЛНР, рассказывал, как все у нас отлично. Наняли частники — стал рассказывать, как все в Народной милиции хреново, иди, мол, юзернейм, во фрилансеры».

В ответ Морозов получил угрозы от Z-канала «Старше Эдды», который назвал блогера «жирной тупой проституткой с хвостом» и пообещал «спросить по полной». Позже этот пост в адрес Мурза был удален.

Зато появился другой — с обвинениями в адрес «антивоенщиков» и снова Андрея Куршина.

«Как показывает убийство Макса Фомина, все «антивоенщики» — это потенциальное оружие врага. К сожалению, я не уверен, что после гибели Макса что-то серьезно изменится. Преследователь женщин и просто подонок Куршин так и будет писать в свой мерзкий канальчик, а прохохлятские шабаши в модных московских кабаках продолжат собирать донаты для ВСУ».

Этот пост высмеял у себя в канале историк Александр Штефанов, опубликовав его с фразой «эти шабаши, они с вами сейчас в одной комнате?». В ответ Штефанову начали угрожать убийством. А вместе с ним, конечно, Куршину и блогеру Игорю Димитриеву.

Нашли и внешнего врага. Во всем виноваты, кроме спецслужб Украины, по мнению ряда Z-каналов и Маргариты Симоньян, либералы, навальнисты, феминистки и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Последнего за слова о смерти Татарского предложил убить Антон Красовский, еще недавно предлагавший топить в Мойке оппозиционеров, а также топить и сжигать украинских детей.

Также Симоньян решила опубликовать несколько фото Дарьи Треповой в одежде и найти на этих фото «полупорнопозы», которые якобы недопустимы для феминисток. Из-за этого многие Z-каналы во взрыве начали обвинять еще и феминисток.

В свою очередь, Егор Холмогоров предложил отменить мораторий на смертную казнь и создать смертельный список для «заукраинских деятелей», декан ФУП МГИМО и представитель РФ в Комитете экспертов ООН по госуправлению Генри Сардарян призвал к уничтожению «предателей».

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