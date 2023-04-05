В Белгороде российские военные сбили дрон ФСБ 5.04.2023, 7:39

И теперь должны заплатить крупную сумму.

Власти Белгородской области систематически заявляют об обстреле территории, обвиняя ВСУ. Местные жители требуют защиты, но, похоже, им по-прежнему придется слушать звуки «бавовны».

Дело в том, что недавно российские бойцы сбили неизвестный БПЛА. Однако вместо поощрения с них потребовали 3 миллиона рублей компенсации, передает dialog.ua.

Как сообщают местные ТГ-каналы, вечером 30 марта патруль заметил неизвестный объект в небе и командир решил сбить его из служебного оружия, передает

«Однако, через несколько минут на место явились настоящие владельцы БПЛА - ФСБ РФ по Белгородской области. Они заявили, что сбитый дрон является высокотехнологичной и дорогой разработкой и ущерб придется как-то компенсировать», - указано в сообщении.

Сбитый дрон был китайским коммерческим БПЛА «Raefly VT260», стоимость которого варьируется от ₽800 тыс. до ₽2 млн.

С учетом таких особенностей защиты Белгородщины, в ближайшее время вряд ли найдутся желающие уничтожать любые воздушные цели.

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