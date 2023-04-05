Исследование показывает, что обезьяны лучше людей справляются с фокусом с монеткой 5.04.2023, 12:10

Некоторые мартышки в разы внимательнее людей.

Новое исследование показывается, что некоторые мартышки в разы более внимательны чем люди и чаще угадывают в какой руке спрятана «монетка».

Этот трюк начинающие фокусники осваивают первым — едва ли кто-то в мире не знает о фокусе с монеткой, который также называют французским падением, когда объект будто исчезает, а зритель предполагает, что он взят из одной руки скрытым большим пальцем другой руки, пишет Daily Mail.

Казалось бы ловкость рук и никакого мошенничества, однако исследователи теперь предполагают, что данный фокус сработает лишь для определенной аудитории. В ходе нового исследования психологи из Кембриджского университета показали этот знаменитый фокус трем видам обезьян с разным строением рук. В эксперименте приняли участие 24 обезьяны, среди которых были:

капуцины;

мартышки с противопоставленными большими пальцами;

мартышки не имеющие противопоставленных больших пальцев.

В ходе исследования ученые показали трюк 24 обезьянам, однако вместо монетки использовалась еда, которую испытуемые получали в случае, если правильно угадывали руку. Результаты исследования свидетельствуют о том, что фокус сработает с большей вероятностью, если фокусник покажет его аудитории со схожей с ним анатомией.

Так, результаты исследования свидетельствуют, что обезьяны с противопоставленными большими пальцами оказывались обманутыми более чем в 80% случаев. Отметим, что схожий результат демонстрируют и люди. В то же время обезьяны без противопоставленных больших пальцев были обмануты всего в 6% случаев. Ученые предполагают, что наличие противопоставленных пальцев заставляет людей и обезьян предполагать, что крытый большой палец держит монетку или лакомство, а значит выбирать неправильную руку.

По словам одного из авторов исследования, доктора Элиаса Гарсия-Пелегрина, результаты их с коллегами исследования проливают свет на эволюционные корни наших недостатков, которые делают нас весьма уязвимыми перед хитростями фокусников.

Старший автор исследования, профессор Никола Клейтон также отмечает, что полученные результаты являются еще одним доказательством того, что те же части нервной системы, которые используются при выполнении какого-то действия, активируются и в тот момент, когда мы наблюдаем, как это действие выполняют другие.

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