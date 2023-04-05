«Мужу вечером принесли на работу повестку, а утром забрали» 4 5.04.2023, 13:41

2,358

Как белорусских военнообязанных забирают на сборы.

Мужчинам из нашего города на днях стали массово вручать повестки из военкомата на военные сборы. В сборные пункты некоторых военнообязанных в Барановичах вызывают даже ночью. Intex-press пообщался с «призывниками» и их родственниками, чтобы выяснить, кого чаще всего забирают на сборы, как это происходит, куда и как надолго их отправляют.

О том, что в Барановичах стали массово забирать мужчин на военные сборы, сообщили читатели портала. Повестки, по словам горожан, многим привозили прямо по месту работы.

– Брат ушел на работу, а там ему сообщили, что пришли повестки и нужно их забрать. Вручили ему и еще 10-ти человекам с его работы, – рассказала Intex-pess читательница.

В повестках было указано, какого числа и куда человек должен явиться, а также какие вещи необходимо иметь при себе («исправную одежду обувь, «мыльно-рыльные», еду на сутки, паспорт, военный билет»). Никакой дополнительной информации, по словам военнообязанных, им не сообщали, что вызвало у них некоторые вопросы.

– Меня вызвали на 3 часа ночи в субботу в Ледовый дворец. Беспокоит, что сборы ночью, не указан их точный срок, а также то, что в повестке указана цель «мобилизация, мобилизационные сборы, специальные сборы», но нужное не подчеркнуто, – поделился своими мыслями по поводу предстоящих сборов один из «призывников».

Из рассказов читателей следует, что на сборы забирают, в основном, тех, кто служил в армии (войска нам называли разные), везут их в Слоним, срок – «до 35 суток».

Родственники обеспокоены тем, что мужчин забирают массово, ничего толком не объясняя.

– Мужу вечером принесли на работу повестку, а утром забрали в Слоним. Брата тоже забрали, хотя он уже был на сборах, года не прошло. Очень страшно, мало ли куда могут отправить сейчас, – отметила жена одного из военнообязанных.

Никаких официальных заявлений от военного комиссара Барановичей по поводу неожиданно начавшихся в нашем регионе военных сборов пока не было. Однако в других регионах страны, где тоже начались военные сборы, такие заявления уже прозвучали. Так, военный комиссар Бреста и Брестского района Валерий Косянюк в эфире госканала заявил, что «мероприятия носят плановый характер, предназначены они с целью проверки боевой готовности соединения и не носят характера мобилизации».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».