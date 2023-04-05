«Офицеры сами в шоке» 5 5.04.2023, 15:02

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В Бресте повестки вручают прямо на работе и отправляют сразу в часть.

В Беларуси 3 апреля начали очередную проверку боевой готовности армии. Мы уже писали, что раздать повестки заранее в военкоматах не успели и привлекли для этого военнослужащих в запасе. Оказалось, что и участников проверки набирают в таком же авральном режиме.

Об этом в редакцию zerkalo.io написал читатель Николай, рассказав, что его сын вчера утром ушел на работу, а вечером оказался в воинской части.

Имя собеседника изменено в целях безопасности. Данные есть в редакции.

Как рассказывает собеседник, вечером 3 апреля в Бресте начали массово вручать повестки в военкомат. А если не получалось отдать лично, приносили на работу. В том числе повестку получил сын Николая Алексей. Читатель подчеркивает: о том, что молодого человека увезут в часть, ему никто не сообщал. При выдаче повестки, наоборот, заверили, что нужно уточнить данные, и все — это займет только полчаса.

— Вчера, 4 апреля, сын ушел на работу, а там ему вручили повестку. И сразу сказали явиться к 9 утра в центр олимпийского резерва по легкой атлетике. Пока сын был на связи, рассказывал, что при нем человек 400 посадили в автобусы и отправили куда-то в направлении Гродно. У людей с собой ничего нет, ни средств, ни гигиены, у многих работа, какие-то дела, — со слов Алексея описывает ситуацию Николай. — Сын сообщил сотрудникам военкомата, что задействован в производстве и нужен на своем предприятии, это даже подтвердил его директор. Только никто не стал слушать. Где-то в три часа дня успел сообщить, что везут в сторону Пружан, — и телефоны стали недоступны. Директор предприятия в шоке от такого развития событий, на производстве без сына вообще никак. Но никто даже не посмотрел на это. Всех под гребенку — и в автобус. Какая-то дичь. Неужели нельзя по-человечески, дать собраться, решить рабочие моменты и тому подобное? У него с собой же ничего нет, он просто пришел на работу.

О том, что с сыном и где он, Николай не знал целый день. Только вчера вечером, после семи, молодой человек вышел на связь и рассказал, что находится в воинской части.

— Он позвонил буквально на минуту — нет зарядки, бережет аккумулятор, — говорит собеседник. — Никто в части ничего не знает: зачем, на сколько, что делать с ними и так далее. Офицеры сами в таком же шоке. Их, похоже, так же утром перед фактом поставили, они даже не знают, на сколько людей рассчитывать, а автобусы прибывают. Сын рассказал, что выдали форму и дали кровать, а вообще происходит какой-то хаос, никто не знает, что делать дальше.

Что говорят в военкомате?

Почему людей забирают так внезапно и не дают собраться? Как жена одного из призванных на проверку боеготовности журналистка «Зеркала» позвонила в военкомат Бреста и Брестского района.

— Вчера мужа прямо с работы вызвали в военкомат и потом увезли в часть, не дали ни вещи собрать, ни сообщить нам нормально. Как ему теперь быть? — спросила она.

— Он будет звонить вам, и уже у него сможете уточнить, куда и что передать. Потому что у нас уже нет данных. Мы только повестками вызываем, а отправка и прочее — уже не наша [задача]. В воинской части по-любому какое-то время выделяют, когда он сможет позвонить. Он позвонит, и вы уточните, по какому адресу выслать вещи и так далее, — ответили в военкомате.

— А сколько все это будет длиться?

— Ну, этого вам никто не скажет, такой информации нет или она закрыта просто.

— Почему так срочно забирали вообще? С работы, ни вещей, ни зубной щетки банально.

— По идее, в повестке же пишут на обратной стороне: иметь с собой принадлежности какие-то.

— Но ему сказали, что это на полчаса всего, данные сверить. А потом оказывается, что увозят куда-то.

— Понимаете, это не ко мне такие вопросы, претензии.

— Так а почему так срочно собрали всех? Муж говорил, что даже офицеры не понимают, что с ними делать.

— Смотрите телевизор, у нас все как и у всех. Совбез проводит проверку боеготовности. <…> О продолжительности информация закрытая, никто не может сказать. Можете уточнять это уже у супруга. До свидания.

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