В Москве горит здание Минобороны РФ

В Москве горит здание Минобороны РФ6
- 5.04.2023, 20:07
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Видео.
В Москве произошел пожар в одном из зданий Министерства обороны страны-агрессора России. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Пожар начался в доме Апраксиных на улице Знаменка, сообщает канал. Источник возгорания находится в кабинете на 3 этаже. На месте работают экстренные службы.
Еще одно видео с горящим зданием опубликовал канал Baza.
Это не первый пожар за последнее время в государственных учреждениях РФ. Так, 16 марта в здании пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области в Ростове-на-Дону произошел пожар. СМИ сообщали, что в результате начали детонировать боеприпасы. Здание частично обрушилось. Есть версия, согласно которой в здании мог взорваться беспилотник, обнаруженный незадолго до взрыва на территории Ростовской области. Якобы сотрудники в этот момент пытались его разобрать.