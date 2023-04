Путин попал в неловкое положение на встрече с послами 9 6.04.2023, 7:44

Кремль опубликовал видео конфуза.

Вчера, 5 апреля, президент РФ Владимир Путин в Кремле вручал верительные грамоты иностранным послам.

В ходе мероприятия он попал в неловкое положение. Видео с конфузом диктатора было опубликовано на сайте Кремля, передает Диалог.UA.

Путин перед послами выступил с речью, которая, вопреки его ожиданиям, была встречена «гробовым молчанием».

Дипломаты не стали аплодировать диктатору после его фразы: «Благодарю вас за внимание».

Тишина, судя по видео, сильно впечатлила главу РФ, который решил продолжить свою речь. Он попытался оправдать «санитарными нормами» собственный страх приблизиться к иностранным дипломатам.

«Все. На этом, к сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся поговорить с вами лично… Спасибо. All the best (всего хорошего - англ.)», - сказал Путин.

После этого он спешно покинул зал.

Отметим, что в ходе этого мероприятия диктатор РФ уже традиционно пытался возложить на Соединенные Штаты ответственность, что напал на Украину.

Он заявил, что поддержка Америкой Майдана якобы привела к войне, а не его решение ввести войска в соседнюю страну.

Заявил диктатор также о «деградации» отношений с США и Евросоюзом, но при этом высказывал надежду на восстановление.

Россию Путин на встрече позиционировал как «самобытное государство-цивилизацию». Он также пытался уверить, что РФ сегодня якобы «не имеет враждебных намерений в какие-либо страны мира». В ходе встречи Путин также отметил двух своих самых важных партнеров: Зимбабве и Сирию.

