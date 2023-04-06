В России назвали странную причину пожара в здании Минобороны 6 6.04.2023, 7:55

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«Виновника» уже нашли.

В России идет сезон пожаров. На этот раз пылало в Москве – прямо в здании Минобороны. «Виновника» уже нашли. Им оказался чайник.

Пожары в России случаются почти каждый день. Озвученные причины каждый день становятся все более абсурдными. Российские СМИ сообщили, что пламя у минобороны России спровоцировал чайник-диверсант, сообщает «24 канал».

Этот гениальный чайник вспыхнул и по версии Минобороны РФ устроил серьезный пожар. Горело мощно: на опубликованных кадрах виден черный столб дыма, поднимающийся над зданием.

Чайник настолько «разгулялся», что пожару присвоили второй уровень опасности. Сообщают, что пламя уже потушили. Информации о прострадавших пока нет.

Ранее, комментируя пожар, в России заявили, что причиной огня стали якобы «аварийный режим электросети».

Интересно, что пожары в этом здании – не в первый раз. После начала войны России с Украиной минобороны уже пылало. В 2016 году произошел масштабный пожар. Тогда отмечали, что «вспышка» произошла в технических помещениях соседнего корпуса.

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