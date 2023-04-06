Андрей Санников: Ядерное оружие уже может находиться на территории Беларуси 3 6.04.2023, 8:02

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Андрей Санников

Последствия будут очень серьезными.

Какие последствия ожидают Беларусь и режим Лукашенко после размещение в стране российского тактического ядерного оружия?

Своим мнением с телеграм-каналом «Баста!» поделился экс-глава делегации Беларуси на переговорах по ядерному разоружению, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников:

— Во-первых, следует отметить, что тактическое ядерное оружие, если верить заявлениям министра обороны РФ Шойгу, уже может находиться на территории Беларуси, потому что не надо никаких сооружений, чтобы российские самолеты с ядерным оружием приземлились и базировались на территории Беларуси.

Последствия всего этого очень серьезные. Территория Беларуси становиться объектом ядерного удара, так как «ядерные государства» обязаны будут переориентировать свои ракеты и наложить цели и указания на территорию Беларуси.

Во-вторых, с территории Беларуси может быть нанесен ядерный удар не только по территории Украины. Безусловно, эти «телодвижения» Путина и Лукашенко являются элементами агрессивной войны против Украины, которые ведет РФ с помощью режима Лукашенко, но и по территориям соседних государств: Польше, странам Балтии и так далее.

Именно это «отрабатывалось» с 2009 года во время проведения маневров «Запад-2009». Там одним из сценариев был ядерный удар по территории Польши.

В-третьих, ядерное оружие находится в руках международного преступника Путина, на которого Гаагский суд выдал ордер на арест, а также Лукашенко, который подозревается ООН в совершении преступлений против человечности. Сегодня эти два преступника абсолютно непредсказуемы. Они действительно могут развязать ядерную войну или войну с применением других средств массового уничтожения на территории Европы.

Необходима жесткая реакция. Должны быть приняты все меры, чтобы не допустить размещение ядерного оружия на территории Беларуси. Также необходимо избавить народы Беларуси и России от двух диктаторских режимов, которые в любом случае будут нести угрозу международному миру и безопасности.

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