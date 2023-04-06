Лукашенко — Путину: Мы точно отработали зарплату, которую нам платят 27 6.04.2023, 9:33

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Ракеты летают, боевая техника передвигается.

Диктатор Лукашенко на встрече с Путиным в Москве заявил, что «точно отработал» зарплату, которую ему платит Кремль за соучастие в войне против Украины.

По его мнению, «мы точно отработали зарплату, которую нам платят».

Слова Лукашенко цитирует пресс-служба диктатора.

«И ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени. А завтра подведем итоги, что мы сделали», — заявил диктатор.

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