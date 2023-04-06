закрыть
6 апреля 2023, четверг, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко — Путину: Мы точно отработали зарплату, которую нам платят

27
  • 6.04.2023, 9:33
  • 12,862
Лукашенко — Путину: Мы точно отработали зарплату, которую нам платят

Ракеты летают, боевая техника передвигается.

Диктатор Лукашенко на встрече с Путиным в Москве заявил, что «точно отработал» зарплату, которую ему платит Кремль за соучастие в войне против Украины.

По его мнению, «мы точно отработали зарплату, которую нам платят».

Слова Лукашенко цитирует пресс-служба диктатора.

«И ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени. А завтра подведем итоги, что мы сделали», — заявил диктатор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вето-переворот
Вето-переворот Аббас Галлямов
Перед грозой
Перед грозой Алесь Чайчиц
Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым
Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым Юлия Латынина
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ Артем Черников