Лукашенко — Путину: Мы точно отработали зарплату, которую нам платят

Лукашенко — Путину: Мы точно отработали зарплату, которую нам платят27
- 6.04.2023, 9:33
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Ракеты летают, боевая техника передвигается.
Диктатор Лукашенко на встрече с Путиным в Москве заявил, что «точно отработал» зарплату, которую ему платит Кремль за соучастие в войне против Украины.
По его мнению, «мы точно отработали зарплату, которую нам платят».
Слова Лукашенко цитирует пресс-служба диктатора.
«И ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени. А завтра подведем итоги, что мы сделали», — заявил диктатор.