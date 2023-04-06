В Польше конфисковали контрабанду белорусских сигарет на миллионы злотых

В Польше конфисковали контрабанду белорусских сигарет на миллионы злотых2
- 6.04.2023, 12:56
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Контрабанду удалось выявить на рентгеновском аппарате.
Через единственный работающий пограничный пункт на польско-белорусской границе пытались провезти контрабандные сигареты на четыре миллиона злотых, сообщает bp24.pl.
Польские таможенники сорвали поставку нелегальных сигарет в Корощине. Из Беларуси в Польшу пытались провезти почти 175 тысяч пачек сигарет. Такую партию контрабандных сигарет оценивают в четыре миллиона злотых.
Контрабанду удалось выявить на рентгеновском аппарате: туда грузовик, выезжающий из Беларуси в Польшу, направили сотрудники таможенно-налоговой службы.
— Изображение сканирования показало, что в легальном товаре, то есть грузе бумажных коктейльных соломинок, могут быть табачные изделия. При проверке груза выяснилось, что в сотнях упаковок с коктейльными соломинками спрятаны сигареты с белорусскими акцизами, — подчёркивает пресс-секретарь налоговой администрации в Люблине Михал Дерушь.
Незаконный груз вместе с грузовиком был конфискован. Расследование по этому дело ведёт Люблинское таможенно-налоговое управление в Бяла-Подляске.