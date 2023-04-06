Tesla представила план отказа от нефти и газа для всего мира за $10 триллионов 5 6.04.2023, 14:20

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Полный переход к альтернативным источникам энергии займет 20 лет.

Американская компания Tesla представила большой доклад о том, как можно преобразовать мир, отказавшись от ископаемого топлива, и сколько это будет стоить. По оценкам компании Илона Маска, отказ от традиционных видов топлива в пользу «зеленых» и возобновляемых источников (ВИЭ) уже сегодня обойдется гораздо дешевле, чем продолжение использования нефти и газа в энергогенерации. Ключевые идеи плана приводит агентство Bloomberg.

Аналитики Tesla утверждают, что их план глобального энергетического перехода обойдется всего в $10 трлн, в то время как текущий базовый план мировых стран по сокращению зависимости от ископаемого топлива в пользу ВИЭ обойдется на $4 трлн дороже. Энергопереход, финальной точкой которого станет полный переход на экологически чистую энергогенерацию, предполагается полностью завершить за 20 лет — то есть значительно быстрее, чем на текущий момент намерены провести крупнейшие экономики мира (ЕС — к 2050 году, Китай — к 2060 году).

План Илона Маска включает в себя создание дополнительной энергогенерации с помощью ВИЭ мощностью 30 тераватт/час, а также хранилищ этой энергии в виде мощных аккумуляторных батарей совокупной мощностью 240 тераватт/час. Предприниматель настаивает, что сумма в $10 трлн не так велика, если понимать, что это лишь часть нового глобального сектора экономики объемом в $100 трлн.

«Через 20 лет это будет 0,5% мировой экономики. Так что это небольшая цифра», — говорил сам Маск еще в прошлом месяце, анонсируя свой план.

Помимо технологических компаний, которые займутся разработкой и производством солнечных панелей, мощных аккумуляторов, ветряков и других систем, в выигрыше останутся горнодобывающие компании, разрабатывающие месторождения алюминия, меди, никеля, лития и других необходимых в производстве «зеленых» технологий металлов. В докладе Tesla говорится, что совокупных инвестиций на добычу и последующую переработку полезных ископаемых потребуется более $1 трлн — по $502 и $662 млрд соответственно.

«Электрифицированное и устойчивое будущее технически осуществимо и требует меньше инвестиций и добычи материалов, чем сохранение сегодняшней неустойчивой энергетической экономики», — говорится в докладе Tesla.

Маск отмечает, что для наращивания добычи необходимых металлов потребуется выкапывать всего лишь на 3,3 гигатонны земли больше каждый год, что значительно ниже 15,5 гигатонны, которые выкапываются ежегодно для добычи ископаемых видов топлива. Более того, на текущий момент нет рисков критического сокращения количества металлов, необходимого для подобных объемов производства, а инвестиции в отрасль поспособствуют поиску новых месторождений. К 2040 году свое слово скажет вторичная переработка уже отработанных солнечных и ветряных панелей, а прогресс должен будет привести к замене некоторых дорогих металлов и материалов более дешевыми и распространенными, говорится в докладе.

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