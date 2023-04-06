Вольфович рассказал, когда в Беларусь привезут ядерное оружие 6.04.2023, 14:59

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Секретарь совбеза заявил, что знает, как его применять.

Ядерное оружие привезут в Беларусь после того, как такое решение примут Лукашенко и Путин. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

«Когда примут решение наши руководители — верховный главнокомандующий Российской Федерации и главнокомандующий вооруженными силами Беларуси. Решение за ними», — сказал он в ответ на вопрос, когда ТЯО прибудет в Беларусь, передает БелТА.

Напомним, Владимир Путин 25 марта заявил, что хранилище для ядерных боеприпасов в Беларуси планируется оборудовать до 1 июля.

Вольфович также прокомментировал возможное количество ядерного оружия для размещения в Беларуси.

«Не важно, в каком количестве. Главное — в каком качестве и как правильно их применять. А применять мы знаем, как», — сказал он.

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