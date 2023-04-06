Песков: Речи о размещении российского ядерного оружия в Беларуси на ВГС не шло 1 6.04.2023, 20:07

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Дмитрий Песков

Заседание состоялось сегодня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что на заседании Высшего государственного совета (ВГС) «союзного государства» в Кремле, которое состоялось в четверг, 6 апреля, речи о размещении российского стратегического оружия на территории Беларуси не шло, передает РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что не может сказать, в какой степени подобный вопрос обсуждался во время переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко 5 апреля, так как беседа получилась продолжительной. И уточнил, что на заседании ВГС об этом речи не шло.

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