НАТО привело в боеготовность ПВО в Словакии после переброски российских ракет в Беларусь 1 6.04.2023, 21:07

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В Братиславе развернута система ПВО Mamba.

После решения Владимира Путина передать Беларуси ядерное оружие Италия привела в полную боевую готовность развернутую в Словакии систему ПВО Mamba, сообщило Объединенное авиационное командование НАТО.

В марте Италия передала развернула ракетные комплексы в Словакии, включив их в «военную архитектуру» НАТО, говорится в сообщении блока. Теперь они защищают восточный блок альянса, укрепляя коллективную оборону.

Зенитный ракетный комплекс SAMP/T, также известный под названием Mamba, используется для защиты от самолетов, крылатых ракет и тактических баллистических ракет. Он состоит из радиолокационного модуля обнаружения и отслеживания целей, пусковых установок (от одной до шести в батарее), вспомогательных машин перезарядки, генерации электроэнергии и технического обслуживания.

Ракеты, выпущенные Mamba, могут преодолевать расстояния от 3 до 100 км для авиационных целей и до 35 км для баллистических ракет. Они также способны поражать цели на высоте 25 км.

В конце марта президент РФ Владимира Путина принял решение расположить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он объявил о строительстве в соседней стране специальных складов для его хранения, а также о переоборудовании 10 самолетов белорусских ВВС под ракеты «Искандер».

В ответ на это Евросоюз пригрозил России новыми санкциями. «Размещение российского ядерного оружия в Беларуси может привести к безответственной эскалации и будет воспринято как угроза европейской безопасности. Беларусь все еще может это остановить, это ее выбор», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Против передачи ядерного оружия третьим странам выступил также Китай. Посол КНР Гэн Шуан во время выступления на брифинге Совета Безопасности ООН призвал государства, обладающие ядерным оружием, не размещать его в других странах.

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