Под оккупированным Симферополем вспыхнул масштабный пожар 7.04.2023, 7:33

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Местные жители сообщили о взрывах и детонации боеприпасов.

В Крыму в районе временно оккупированного Симферополя вспыхнул масштабный пожар. Огонь возник на юго-западной окраине города.

Как сообщает «Крым.Реалии», в местных пабликах говорят о «пожаре на птицефабрике» в селе Перово.

В то же время местные жители в пабликах сообщили, что слышали звуки, похожие на детонацию боеприпасов. Оккупационная «власть» полуострова в данный момент не комментирует ситуацию.

Позднее в российских СМИ появился комментарий спасателей о том, что пожар локализован. Возгорание распространилось на 400 «квадратов». Отмечается, что пострадавших нет.

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