ВСУ разгромили переброшенных из Беларуси элитных военных РФ под Авдеевкой и Марьинкой 5 7.04.2023, 8:19

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иллюстративное фото

Наиболее подготовленные бригады потеряли четыре тысячи человек личного состава.

Как сообщал сайт Charter97.org, несколько дней назад ВСУ провели мощную контратаку к юго-западу от Авдеевки в направлении от Опытного и Спартака. Украинская армия вернула свои позиции и заставила российских мобилизованных сбежать с этого направления.

Представитель Объединенного пресс-центра войск Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что на прошлой неделе российские войска понесли потери возле Авдеевки на сумму 4 тыс. личного состава, ранее проходившего обучение в Беларуси для усиления линии Авдеевка-Марьинка.

Его слова приводят аналитики ISW

На фоне молчания официальных российских СМИ, военные РФ утверждают, что под Авдеевкой «был очень большой бой, ставший для многих последним», передает dialog.ua.

Российский военный Андрей Морозов написал в одном из пабликов, что захватчиков просто бросили на расстрел.

ВСУ подпустили военные машины с десантом, десант спешился, пошел вперед.

«Десант «размотали» минометами, а потом добили стрелковкой, бэхи сожгли. Из десанта не вернулся никто, украинцы взяли несколько пленных, насколько я знаю. Просто мишени в тире», - написал он.

Оккупант утверждает, что «лютое и бессмысленное мясо» уже несколько месяцев происходит с военными РФ из 1-й, 5-й, 100-й бригады и других частях «штурмующих» позиции ВСУ под Донецком, Авдеевкой и Марьинкой.

Захватчики возмущены, но продолжают идти в бессмысленные наступления, оставаясь на украинских полях «грузом 200».

С его слов, у армии РФ заканчивается пехота: «Уже не «хорошая пехота», а просто пехота вообще. Просто пехота, чтобы надежно удерживать те позиции, что есть. В обороне. Собственно, она уже практически закончилась. Техника тоже».

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