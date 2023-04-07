На границе с Польшей белорусские военные устроили стрельбу 6 7.04.2023, 9:56

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Речь идет о полигоне «Брестский».

На полигоне «Брестский» прошли «тактические учения» с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка. Командование дивизиона приняло решение на перемещение в новый позиционный район, сообщает Министерство обороны Беларуси.

Военнослужащие своевременно прибыли в назначенный район, развернули дивизион в боевое положение, заступили на боевое дежурство и отработали по авиации в качестве контрольных целей.

Как отметил командир зенитного ракетного дивизиона, все задачи решались в условиях максимально приближенным к боевым.

Также было организованно взаимодействие с военнослужащими 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой и подразделениями РЭБ.

Как ранее писал сайт Charter97.org, в марте на полигоне «Брестский» прошли «тактические учения» с боевой стрельбой гаубичной артиллерийской батареи смешанного артиллерийского дивизиона 38-й десантно-штурмовой бригады.

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