На границе с Польшей белорусские военные устроили стрельбу

На границе с Польшей белорусские военные устроили стрельбу6
- 7.04.2023, 9:56
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Речь идет о полигоне «Брестский».
На полигоне «Брестский» прошли «тактические учения» с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка. Командование дивизиона приняло решение на перемещение в новый позиционный район, сообщает Министерство обороны Беларуси.
Военнослужащие своевременно прибыли в назначенный район, развернули дивизион в боевое положение, заступили на боевое дежурство и отработали по авиации в качестве контрольных целей.
Как отметил командир зенитного ракетного дивизиона, все задачи решались в условиях максимально приближенным к боевым.
Также было организованно взаимодействие с военнослужащими 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой и подразделениями РЭБ.
Как ранее писал сайт Charter97.org, в марте на полигоне «Брестский» прошли «тактические учения» с боевой стрельбой гаубичной артиллерийской батареи смешанного артиллерийского дивизиона 38-й десантно-штурмовой бригады.