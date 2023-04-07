Банки Армении начнут блокировать переводы россиян 7.04.2023, 11:50

По итогам 2022 года россияне перевели в эту страну $3,6 миллиарда.

Власти Армении усиливают контроль за банковскими операциями российских клиентов, число которых в стране взлетело после массовой эмиграции и прекращения работы в РФ международных платежных систем, пишет The Moscow Times.

Армянские банки «вынуждены ужесточить требования» и в том числе отказывать в «переводах» в связи с санкциями, введенными против России Западом, сообщил в пятницу ЦБ республики.

«Западные коммерческие банки, особенно США, сейчас пересматривают свою систему контроля над сделками в связи с санкциями против Российской Федерации, в рамках которой существенно ужесточены условия для зарубежных сделок всех банков региона, в том числе банков Армении», - цитирует РИА Новости заявление регулятора.

Центробанк Армении предупреждает, что количество отказов российским клиентам «может увеличиться количество отказов, если коммерческие банки оценят сделки как рискованные».

По итогам 2022 года россияне перевели в Армению $3,6 млрд - вчетверо больше, чем годом ранее.

Всего за за год на иностранные счета физлица вывели рекордные $63,7 млрд. В результате объем валюты, который граждане РФ хранят за рубежом, впервые превысил сумму, которая находится внутри страны - $94 млрд против $57 млрд.

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