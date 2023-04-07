Экономист: Военную продукцию на хлеб не намажешь 1 7.04.2023, 13:51

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Падение белорусской экономики продолжится.

Всемирный банк улучшил свой прогноз по ВВП Беларуси в 2023 году. Если ранее эксперты прогнозировали падение на 2,3%, то сейчас — рост на 0,6%. «Салідарнасць» спросила у экономиста Льва Марголина, могут ли сбыться позитивные прогнозы в белорусской экономике и за счет чего.

— Здесь важно иметь в виду главное: этот рост будет относительно прошлого года, а не 2021 или 2019, например. Фактически это еще не рост, банк предполагает прекращение падения. Будет это так или нет — сказать сложно, — объясняет эксперт.

Я думаю, будет продолжаться падение. Это связано прежде всего с ситуацией в России. В прошлом году белорусская экономика достаточно успешно переориентировалась на российские рынки, которые показывали неплохую динамику в условиях высоких цен на энергоносители. Однако сейчас ситуация меняется.

Единственный триггер, который может обеспечить рост ВВП — это работа машиностроения и военно-промышленного комплекса, считает Марголин.

— То есть не исключено, что белорусские предприятия будут каким-то образом включены в эту технологическую цепочку, а туда сейчас в России вбрасывается очень много денег. Соответственно, эти инвестиции придут и в белорусскую экономику. Это единственное, что может дать какой-то плюс.

При этом мы должны понимать, что для населения это окажет очень мало влияния, разве что на работников предприятий. Условно говоря, если будут задействованы в этой работе МАЗ, Интеграл и т.д., работники там будут более загружены, может быть, появятся дополнительные рабочие места, но в целом по стране это мало, что даст, потому что военную продукцию на хлеб не намажешь и не съешь.

Белорусские власти настроены еще более оптимистично, чем Всемирный Банк. Они прогнозируют рост ВВП по итогам года на 3,8%. Экономист считает, что такие цифры вряд ли имеют что-то общее с реальностью.

— Мы уже не первый раз слышим из уст руководителей о таких планах роста. У нас и в мирное время не часто бывал рост в 4%, а в этом году его явно не будет.

Мне кажется, Лукашенко вдохновляет то же самое, что и Всемирный банк. Единственное, что это может быть — работа машиностроительного комплекса, — заключает Марголин.

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