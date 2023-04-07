Всех под гребенку — и в автобус: в Беларуси идет повальные мобилизационные мероприятия 7.04.2023, 14:02

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Что известно на данный момент.

В Беларуси 3 апреля начали очередную проверку боевой готовности армии. Раздать повестки заранее в военкоматах не успели, поэтому людей забирают внезапно, многим даже не дают собраться. Иногда военнообязанных забирают в сборные пункты даже ночью.

Родственники обеспокоены тем, что мужчин забирают массово, ничего толком не объясняя.

Сайт Charter97.org собрал информацию, известную на данный момент.

Сразу с началом проверки боеготовности армии в Бресте начали массово вручать повестки в военкомат. Если не получалось отдать лично, приносили на работу. При выдаче повестки людей заверяли, что нужно уточнить данные и это займет только полчаса. Многие оказались не готовы к тому, что произойдет дальше.

«Пока сын был на связи, рассказывал, что при нем человек 400 посадили в автобусы и отправили куда-то в направлении Гродно. У людей с собой ничего нет, ни средств, ни гигиены, у многих работа, какие-то дела. Сын сообщил сотрудникам военкомата, что задействован в производстве и нужен на своем предприятии, это даже подтвердил его директор. Только никто не стал слушать. Где-то в три часа дня успел сообщить, что везут в сторону Пружан, — и телефоны стали недоступны. Офицеры сами в таком же шоке. Их, похоже, так же утром перед фактом поставили, они даже не знают, на сколько людей рассчитывать, а автобусы прибывают. Сын рассказал, что выдали форму и дали кровать, а вообще происходит какой-то хаос, никто не знает, что делать дальше», — описывает ситуацию один из жителей Бреста.

В некоторых населенных пунктах в сборные пункты военнообязанных вызывают даже ночью.

«Меня вызвали на 3 часа ночи в субботу в Ледовый дворец. Беспокоит, что сборы ночью, не указан их точный срок, а также то, что в повестке указана цель «мобилизация, мобилизационные сборы, специальные сборы», но нужное не подчеркнуто», — поделился своими мыслями по поводу предстоящих сборов житель Барановичей.

«Мужу вечером принесли на работу повестку, а утром забрали в Слоним. Брата тоже забрали, хотя он уже был на сборах, года не прошло. Очень страшно, мало ли куда могут отправить сейчас», – отметила жена одного из военнообязанных.

Похожая ситуация произошла в Лиде. На заводе «Лидсельмаш» мужчин забирали прямо с рабочих мест, разрешили только заскочить домой за вещами.

Некоторых белорусов забирают из дому даже без вручения повестки. Жители Лунинца сообщают, что со вторника в райцентре, в Микашевичах и в районе идет так называемая мобилизация. Мужчин забирают из дома, с улицы, рабочих мест, кому-то вручая повестки, а кому-то — нет. За двое суток в Лунинце увезли порядка 200 мужчин.

«Моего коллегу забрали прямо из постели. Как рассказала его жена, в домофон рано утром позвонили, представившись соседями. Она открыла. Далее неизвестные вошли в квартиру, подняли мужа с постели. Собраться толком не дали и увели. Никакой справки для работы не оставили», — сообщил работник одного из предприятий города.

Дальше стало известно, что мужчину с другими повезли автобусом в Слоним. Там объявили, что мест нет, и отпустили, но уже с повесткой.

Лукашисты при этом ничего не объясняют, утверждают что это «проверка боеготовности» и что информация закрытая.

Стоит отметить, что в начале марта Совет безопасности Беларуси разрешил Министру обороны Виктору Хренину «мобилизовать» 150 тысяч белорусов. Соответствующее постановление было опубликовано 8 марта на Национальном правовом интернет-портале.

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