«Хаймарсов» не жалеют, скоро час X»1
- 7.04.2023, 14:06
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Россияне занервничали из-за огневой подготовки украинского контрнаступления.
В российских пропагандистских каналах усиливаются панические настроения в преддверии большого украинского контрнаступления. Судя по их сообщениям, огневая подготовка уже стартовала.
Пост об этом опубликовал 7 апреля на своем канале в Telegram и российский военный преступник, диверсант Игорь Гиркин (Стрелков), передает Диалог.UA.
Пропагандисты уверяют, что украинцы начали «охотиться» за российской ПВО как у линии фронта, так и в тылу. Для ударов используется высокоточная натовская артиллерия.
«По информации с мест, сейчас украинцы в преддверии наступления выпиливают нашу ПВО высокоточным оружием. «Хаймарсов» не жалеют. Свои БПЛА самолетного типа часто используют как наживку и провокацию. Могут себе это позволить. По сути, это борьба за небо, за разведку и за оперативность информации для часа Х», - пишут Z-каналы.
Отметим, что информация о «прилетах» в последние дни активно поступает с Мелитопольского направления. Ряд военных экспертов считает, что это будет основной участок прорыва ВСУ.
Дело в том, что, перерезав на Южном фронте России сухопутный коридор в Крым, украинские войска тем самым откроют себе путь для деоккупации полуострова.