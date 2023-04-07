Bloomberg: Кремль получил новый удар от китайских «друзей» 7.04.2023, 16:57

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Ситуация для России будет еще хуже.

Иранская нефть теснит российских производителей на китайском рынке: разворотная тенденция только началась, и в ближайшие месяцы объемы поставок из Ирана в Китай только вырастут, в свою очередь, обвалив российские.

О новом «ударе» по экономике РФ от китайских «друзей» пишет агентство Bloomberg.

Частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), или как их называют «чайники», которые считаются главными потребителями нефтяного экспорта в Китае, отдают свое предпочтение иранским поставкам ввиду более привлекательной цены.

Как рассказывают источники на рынке, закупки иранской нефти и конденсата китайскими НПЗ по итогам марта выросли на 20%, до 800 тысяч баррелей в сутки. Другой анонимный информатор называет цифру в 1,2 млн баррелей. Точных и однозначных данных нет. Официальные сведения о поставках отсутствуют, так как Китай не отражает такой импорт из страны-изгоя в своей официальной статистике.

Эксперты называют ряд причин переключения КНР на сырье из Ирана и анонсируют неприятную новость для страны-агрессора.

Основным двигателем в этом направлении стало подорожание экспортной российской нефти в сравнении с поставками из Ирана. Bloomberg приводит следующие цифры: баррель нефти Urals в настоящий момент торгуется с дисконтом около $10 к европейскому бенчмарку Brent, нефть марки ВСТО (ESPO- сорт легкой малосернистой нефти, добываемый в Восточной Сибири, - ред.) - с дисконтом в $6. А иранская нефть продается со скидкой аж в $12 за баррель, поэтому китайские «чайники» и активно перешли на нее.

В январе вице-премьер РФ Александр Новак в ходе встречи жаловался Путину, что основной проблемой в нефтяном вопросе является высокий дисконт цены российской нефти к бенчмарку Brent. Глава Кремля, в свою очередь, поручил Новаку продумать, как ограничить влияние дисконта на российский бюджет. Но и это не помогло - Москва продолжает терять доходы от продажи своего «черного золота». «Токсичная» российская нефть не нужна даже Китаю. Иран перехватил инициативу, и в ближайшие месяцы объемы поставок в Китай только вырастут, убеждены источники.

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