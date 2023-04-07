В Воронеже раздался сильный взрыв у взлетной полосы авиазавода 3 7.04.2023, 20:19

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Воронежский авиазавод собирает самолеты для Минобороны РФ.

В пятницу, 7 апреля, жители российского города Воронеж слышали громкий звук, похожий на взрыв, недалеко от авиационного завода.

О взрывах в Воронеже сообщают в местных телеграм-каналах. Также в небе над городом виден след, передает «24 Канал» со ссылкой на росСМИ.

По данным местных СМИ, взрыв прогремел вблизи взлетной полосы местного авиазавода (ВАСО). А вот этот авиазавод очень важен для россиян. Потому что он занимается сбором самолетов, в частности по заказу российского Минобороны. Там же собирают те самые «самолеты судного дня», которыми иногда бряцает Путин.

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