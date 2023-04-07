Данилов: Высшее военно-политическое руководство Украины имеет несколько вариантов контрнаступления
- 7.04.2023, 23:45
Анализируется не только состояние украинской армии.
В Украине в ходе заседаний Ставки Верховного главнокомандующего рассматривается не один вариант проведения контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь СНБО подчеркнул, что контрнаступление ВСУ зависит от многих факторов, поэтому высшее военно-политическое руководство Украины имеет несколько вариантов развития событий.
- Мы анализируем не только состояние нашей армии, но и ситуацию у противника, – отметил Данилов.