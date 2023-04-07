Данилов: Высшее военно-политическое руководство Украины имеет несколько вариантов контрнаступления 7.04.2023, 23:45

Алексей Данилов

Анализируется не только состояние украинской армии.

В Украине в ходе заседаний Ставки Верховного главнокомандующего рассматривается не один вариант проведения контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

Секретарь СНБО подчеркнул, что контрнаступление ВСУ зависит от многих факторов, поэтому высшее военно-политическое руководство Украины имеет несколько вариантов развития событий.

- Мы анализируем не только состояние нашей армии, но и ситуацию у противника, – отметил Данилов.

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